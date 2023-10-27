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Cumhuriyet'in 100. yılına özel video... İletişim Başkanı Altun: Dünün hayalleri gerçek oldu... Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dünün hayalleri gerçek oldu. Elbette kolay olmadı ama başardık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor.' dedi.

27 Ekim 2023 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Cumhuriyet'in 100. yılına özel video... İletişim Başkanı Altun: Dünün hayalleri gerçek oldu... Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz. Dünün hayalleri gerçek oldu. Kızılelma uçuşa hazır, İmece ile uzay vatana adım attık, yerli otomobilimiz Togg yollarda. Elbette kolay olmadı ama başardık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor." diye yazdı.

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