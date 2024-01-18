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Cumhuriyetin 100. Yılında İhracatın Parlayan Yıldızı “QUA Granite”

2023 yılında dış ticaret faaliyetleriyle Türkiye'ye 42,6 milyar dolar ihracat başarısı kazandıran firmalar, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından ödüllendirildi. 21 kategoride 57 firmaya toplamda 61 ödül dağıtılan törende, “Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde 3.'lük başarısının sahibi QUA Granite oldu.

18 Ocak 2024 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
Cumhuriyetin 100. Yılında İhracatın Parlayan Yıldızı “QUA Granite”
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Her yıl Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni bu yıl da ihracat lideri firmalara ödüllerini dağıttı. 9 Ocak tarihinde düzenlenen törende, 2023 yılı şirket ciroları baz alınarak, yıl boyunca yaptıkları ihracat ile Türkiye ekonomisine 42,6 milyar dolar ihracat başarısı kazandıran firmalar, Cumhuriyetin 100. yılının da kutlandığı özel bir etkinlikte bir araya geldi.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA SERAMİK VE TOPRAK İHRACATININ PARLAYAN YILDIZI: QUA GRANİTE

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EIB) 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdiği törende Ege Bölgesi ihracatına katkı sağlayarak, "Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde öne çıkan QUA Granite, 3.'lük ödülünün sahibi oldu.

QUA Granite İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna: "Kurulduğumuz günden bugüne yükselen başarı grafiğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkılarla layık görüldüğümüz bu ödül bizleri çok gururlandırdı. Ege bölgesi başta olmak üzere ülkemiz topraklarına değer katmaya ve sektörümüzde iz bırakan başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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