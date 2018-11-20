D100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı

D100 kara yolu Kartal mevkisinde trafikte drift yapan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Kartal mevkisinde "drift" olarak adlandırılan, aracı yanlamasına kaydırma hareketini yapan sürücünün arkadaşı, çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükledi.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, görüntülerden otomobilin plakasını tespit etti.

Ekipler, 34 UK 090 plakalı otomobilin sürücüsü Adem D.'yi, Kartal'daki evinde gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında, araç üzerinde bildirmeden teknik değişiklik yapmaktan 108 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 235 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira para cezası kesildi.

Sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilen Adem D'nin, sürücü belgesine 2 ay daha el konulacağı, aracın da 60 gün trafikten men edildiği öğrenildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi'ne gönderildi.