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D100 karayolunda bir otomobil kamyona arkadan çarptı 2 kişi yaralandı

Düzce D100 Karayolu Gümüşova ilçesi mevki'inde meydana gelen trafik kazasında duran kamyona otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Düzce D100 karayolu Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Musa D. idaresinde ki 54 LN 574 plakalı otomobil, arıza yaparak yolun kenarında bekleyen Sezgin A. idaresinde ki 54 AAV 047 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tavan kısmı kopan otomobil içerisinde ki sürücü Musa D. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. Araçta sıkışanlar Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin arından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar.  Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
 

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