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D-100'de makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen trafik magandası yakalandı.

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D-100 Karayolu Kartal mevkiinde bir sürücü, tehlikeye aldırmadan makas atarak ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü, arkadan gelen bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Kendisinin ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerinin hayatını hiçe sayan trafik magandası makas atarak ilerlediği yolda bir süre sonra gözden kayboldu.
 
KISA SÜREDE YAKALANDI
 
Görüntüler üzerine Trafik Denetleme  Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri harekete geçti.  B.Ö. adlı sürücü kısa sürede yakalandı. B.Ö.'ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL,  "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer yasaklara uymamak" gerekçesiyle 108 TL,  "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 1218 TL  para cezası kesildi. B.Ö.'nün ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden geçici olarak el konuldu. Sürücü ayrıca adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.
 
 

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