Dalga boyu 4 metreye kadar ulaştı

Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.
Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.