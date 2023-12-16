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Dalga boyu 4 metreye kadar ulaştı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Dalga boyu 4 metreye kadar ulaştı
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Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

8 ARALIK'TA DA YAŞANMIŞTI

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

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