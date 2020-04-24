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Güncel

Danimarka'dan getirilen 116 Türk vatandaşı, Niğde'de yurda yerleştirildi

Danimarka'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e, ardından da otobüslerle Niğde'ye getirilen 116 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 20:46 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 20:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 116 kişi, Danimarka'dan kalkan uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Niğde'ye getirilen kafile, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

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