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  • Danimarka'dan vatandaşlarına ''Lübnan'ı terk edin'' çağrısı
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Danimarka'dan vatandaşlarına ''Lübnan'ı terk edin'' çağrısı

Danimarka, vatandaşlarına, ülkedeki gelişmelerin belirsiz olduğu gerekçesiyle Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Danimarka'dan vatandaşlarına ''Lübnan'ı terk edin'' çağrısı
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Danimarka Dışişleri Bakanlığı Vatandaş Servisi Başkanı Steen Hommel, sosyal medya platformu X üzerinden video mesaj paylaştı.

Lübnan'daki gelişmelerin belirsiz olduğunu ifade eden Hommel, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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