Danışmanlık şirketi adı altında sahte engelli raporu sattılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı.

25 BİN-80 BİN LİRA ARASI PARA KARŞILIĞINDA SAHTE ENGELLİ RAPORU



Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden usulsüzlükler (sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma) yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin - 80 bin TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin 'Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51'i gözaltına alındı.

GÖSTERMELİK DANIŞMANLIK ŞİRKETİ AÇMIŞLAR



Ayrıca soruşturma çerçevesinde, olayla ilgili şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları da ortaya çıktı. Rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği de tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin değişik yöntemlerle vatandaşlara ulaştıkları ve sahte engeli raporu aldırdıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin sigorta üzerine danışmanlık şirketi açtıkları ve burada göstermelik hizmet verdikleri, danışmanlık için gelenlere de sahte engelli raporu alabileceklerini söyleyip sistemi anlattıkları, hastanelerin engelli raporu alınan bölümlerinde ve hastane bahçelerinde zaman geçirip, rapor almaya gelen kişilere isterlerse engel oranını yükseltebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin, daha önce sahte rapor verdikleri kişiler aracılığıyla da yeni kişilere ulaştıklarının altı çizildi.

51 ŞÜPHELİ ADLİYEDE



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yanı sıra içinde şüphelilere ve organizasyona bilgilerin bulunduğu çok sayıda evrak ve klasör de mahkemeye gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.