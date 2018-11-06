Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY 'çatı davası' görülmeye başlandı

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, hükümle birlikte dosyaları ayrılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde bulunduğu ortaya çıkan Adil Öksüz ve firari iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu 71 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıkların avukatları, müdahiller 61. Hükümet ve Hazine avukatı ile "Amirallere suikast" soruşturmasında hakkında verilen ikinci tutuklama kararının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmanın büyük kısmında, Türkiye genelinde yürütülen soruşturmalarda sanıklara ilişkin beyan veren FETÖ/PDY şüphelilerinin delil amacıyla dosyaya gönderilen belgelerini tutanağa yazdırdı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklardan Sadık Kesmeci, Yalova Ağır Ceza Mahkemesinin ise sanıklar Ahmet Kirmiç ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında açılan davaların, mevcut davayla birleştirilmesini talep ettiğini bildiren Giray, firari sanıklardan Şerif Ali Tekalan'ın avukatının, müvekkilinin emekli aylığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için dilekçe verdiğini açıkladı.

Firari sanıkların yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının devamı istendi

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Edirne ve Yalova'daki mahkemelerin birleştirme taleplerinin, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle kabul edilmesini, firari bazı sanıkların gelirleri üzerindeki tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddini, firari sanıklara ilişkin yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının devamını istedi.

61. Hükümet'in avukatı Fatih Atalay ile Hazine avukatı Çilem Pekgöz şikayetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Sanıklardan Kazim Avcı'nın avukatı Bülent Teoman Özkan, "Dosyaya gelen belgelerle ilgili müvekkillerin beyanda bulunması gerekiyor ama onlar da huzura getirilmedi." dedi. Özkan sonraki celselerde, ilk FETÖ/PDY çatı davasında mahkum olan sanıkların duruşmada hazır edilmesini istedi.

Sanık İlhan İşbilen'in avukatı Hüseyin Uğur Poyraz da "Dosyadaki belgelere karşı beyanda bulunma hakkı öncelikle yargılanana aittir. Sanıkların sonraki duruşmalara iştirak ettirilmesini istiyoruz." dedi.

Diğer sanık avukatları ise dosyaya giren belgelerdeki aleyhe beyanları kabul etmediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, Yalova ve Edirne mahkemelerinin birleştirme taleplerini, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle kabul etti.

Sanıkların mal varlıklarına yönelik tedbirin kaldırılması talebini, sanıkların uzun süredir kaçak olmalarını dikkate alarak reddeden mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yokluğunda tutuklama ve yakalama kararlarının infazlarının beklenmesine karar verdi.

Cezaevinde olan ve bu dosya kapsamında tutuklu bulunmayan sanıkların, karara çıkan dosyanın kesinleşmesi halinde hazır edilerek beyanlarının alınmasına ve bazı eksiklerin giderilmesi için müzekkereler yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu örgütün üst yöneticisi 73 kişi hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce dava açılmıştı.

İddianamede FETÖ/PDY'nin hükümeti devirmeyi, devlet kurumlarını ele geçirmeyi, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisine dayanan devlet düzeni kurmayı amaçladığı ifade edilmişti.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu ortaya çıkan örgütün "sivil imam"larından Adil Öksüz ve yine örgüt yöneticilerinden olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesiyle davadaki sanık sayısı 75'e yükselmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı'yı, "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse mahkum ederken, örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırmıştı.

Sanıklardan 25 Ağustos 2016'da ölen Cemal Uşak hakkındaki dava düşürülmüş, örgüt elebaşı Fetullah Gülen, sivil imam Adil Öksüz ve iş adamı Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari sanıklar ile haklarında hüküm kurulan sanıklardan Avcı, Kaya, Karaca ve İşbilen hakkında bazı suçlamalara ilişkin kamu davaları ise ana dosyadan ayrılmıştı.

Mahkemenin bugün gördüğü davanın sanıkları şunlar:

"Fetullah Gülen, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Abdullah Aymaz, Osman Hilmi Özdil, Adil Öksüz, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Ali Bayram, Ali Çelik (1957 doğumlu), Ali Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemil Koca, İsmet Aksoy, Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan, İbrahim Kocabıyık, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail Cingöz, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mahmut Akpınar, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Önder Aytaç, Recep Uzunallı, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci, Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yıldırım, Suat Yiğit, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı, Abdulletif Tapkan, Faruk İlk, Mehmet Erdoğan Tüzün, Osman Karakuş, Rahmi Bıyık, Reşit Haylamaz, Ziya Demirel."

Karara çıkan davada mahkum olan sanıklar Avcı, Kaya, Karaca ve İşbilen, bugünkü davada "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında işlenen siyasi ve askeri casusluk, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından yargılanıyor.