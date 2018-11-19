Darbe sanığı eski kurmay albaydan duruşmayı uzatma girişimi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Fatih Sarımehmet, olay tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında çalıştığını 15 Temmuz'da Hatay'da görevli olmasına rağmen paraşüt atlayışı için Ankara'ya geldiğini söyledi.

Darbe girişiminin olduğu akşam aynı birlikte görev yaptığı astsubay Fevzi Sönmez'in arayıp albay Murat Korkmaz tarafından koruma ve güvenlik tatbikatına katılmak üzere görevlendirildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gitmesini söylediğini öne süren Sarımehmet, 21.30'da alay nizamiyesinden rutin kontrollerini yaptırıp içeri girdiğini bildirdi.

Sarımehmet, burada silah ve teçhizat aldığını ve ilerleyen saatlerde Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine takviye için yola çıktıklarını anlattı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay'a şahsi aracıyla yanında Turgay astsubay ile hareket ettiğini, buraya giden araç konvoyunun arkasında olduğunu belirten Sarımehmet, Genelkurmay kavşağı yakınında polislerce durdurulduklarını, ne olduğunu sormak için yanaştıklarında üzerilerine ateş açıldığını öne sürdü.

Sarımehmet, yanındaki astsubayın elinden, kendisinin ise dizinden yaralandığını hemen oradan uzaklaşarak Genelkurmay Başkanlığı'na girdiklerini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı'nda elinden yaralı astsubayla revire gittiklerini, sabaha kadar revirde kaldıklarını iddia eden Sarımehmet, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındığını dile getirdi.

"ByLock" programını kullandığına dair savcılık mütalaasını da reddeden Sarımehmet, FETÖ yurtlarında kaldığı ve astsubay hazırlık okulunda örgüt evlerine sohbete gittiği yönünündeki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

"Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum"

Esasa ilişkin savunma yapması için huzura alınan sanık eski kurmay albay Mustafa Çiçek, savunmasını hazırlayamadığını söyledi.

Hakkındaki tanık beyanlarının dijital ortamda kendisine verilmesini talep eden Çiçek, "Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Mahkemenizden ek süre talep ediyorum. Ben şu anda savunma yapabilecek durumda değilim." diye konuştu.

Sanığın bu talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çiçek'in esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için makul sürenin kendisine verildiğini belirterek, duruşmayı ve yargılamayı uzatmaya yönelik bu talebin reddinin oy birliğiyle kararlaştırıldığını açıkladı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda yaralanan vatandaşları fotoğrafladığı belirlenen Çiçek, 5 Aralık 2017'deki ilk savunmasında söz konusu fotoğrafları refleks olarak çektiğini iddia etmişti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.