Darbeciler havacı birliklerin güvenlik açıklarını araştırmış

AA 21 Mart 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:15

Kurulduğu günden bu yana kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan FETÖ'nün karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün kritik birimlerde görev almış itirafçılar anlatıyor. Darbe girişiminden, devletin kritik birimlerine sızma stratejisine kadar örgüte dair bilinmeyenleri deşifre eden itirafçılar, böylece FETÖ'nün çözülmesine önemli katkı sunuyor.



FETÖ/PDY içinde yıllarca yer alıp çeşitli görevler üstlenen terör örgütünün üye ve yöneticileri, haklarında başlatılan soruşturmaların ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak önemli bilgiler veriyor.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri yapılanmasına ilişkin hazırlanan raporda, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadesi alınan M.C'nin itiraflarına yer verildi.

Örgüte mensup askerlerden sorumlu mahrem imamlardan M.C. ifadesinde, FETÖ'ye nasıl katıldığını, bugüne kadar örgütün kendisinden neler istediğini, hangi görevlerde bulunduğunu anlatarak, terör örgütünün "tedbir" gibi önemli kriterleri nasıl uygulandığını detaylarıyla açıkladı.

M.C, ifadesinde, örgütün sürekli askeri personeller hakkında bilgi topladığını ve bu bilgileri örgüte mensup askerlerden aldığını belirterek, bir dönem sorumlu olduğu Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinde çalışanlar hakkında kendisinden ayrıntılı bilgi istendiğini söyledi.

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Kendilerinden sorumlu kişiden temin edilen listelerdeki hiçbir bilgiyi atlamadıklarını belirten M.C, istenilen 'ev adresi, telefon, araba markası, renk ve plakası, mail adresi, eşi ve çocukları, namaz kılıp kılmadığı, cumaya gidip gitmediği, içki-sigara kullanıp kullanmadığı, pavyon-bar gibi yerlere gidip gitmediği, yasak ilişkisi, kimlerle arasının iyi olduğu, bir gruba mensupsa siyasi düşüncesi" gibi bütün bilgilerin bu sisteme kaydedildiğini vurguladı.

M.C, aldıkları tüm bilgileri birleştirerek daha sonra "müdür"e teslim ettiğini, ayrıca birliğe önemli kişiler geldiklerinde neler yaptıklarını da öğrendiklerini belirterek, 'Yalova ve Körfez'den çok ele avuca sığacak bilgiler gelmezdi. Gelenlerden hatırladığım, Körfez Radar Komutanının evini yaptırırken birliğin arabasını ve bazı malzemeyi kullandığına dair bilgiler ve bir askerin onun evinin yanında askeri araçla eşya taşırken çekilmiş fotoğrafıydı. Bu bilgileri de düzenleyip ... kod adlı müdüre teslim ederdik.' dedi.

İtirafçı mahrem imam M.C, kendilerinden istenen en önemli bilgiyi ise şöyle anlattı:

'Bizden istenilen en önemli bilgi, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerinin araştırılıp bulunması işiydi. Bize bunun 'PKK'nın içeri sızma faaliyetleri olabilir, buna karşı önlem almak amaçlı' olduğu söylendi. Fakat o zaman aklıma gelip de bilinçaltına attığım şüphe şimdi su yüzüne çıktı. Bu bilgiler dış güçlerin eline geçerse ne olur, bunu o zaman fazla sorgulamadık ve arkadaşlarla birliklerdeki güvenlik zafiyetlerini, nöbetçi değişim ve miktarı, ne kadar nöbetçi bulunur gibi bilgileri toparlayıp örgüt içerisindeki bizden sorumlu müdüre verdik. Bu bilgileri 2014'te verdik. O zaman içimden buranın güvenliğini kim ne yapar diye düşündüm ama bu bilginin bütün Türkiye'deki birliklerden toplandığını düşünürsek ortaya çıkan durumu şimdi şimdi sorgular oldum.'

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada savcılıkça ifadesi alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen eski Jandarma Binbaşı H.H. de örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan H.H, savcılık ifadesinde, FETÖ/PDY mensuplarıyla ilk temasının ortaokul döneminde gerçekleştiğini, emekli asker dedesinin kardeşine özenerek subay olmak istediği için son sınıfta arkadaşlarının tavsiyesiyle "üniversiteli abileri"nden ders almaya başladığını aktardı.

Askeri okul sınavlarını kazandığını dile getiren H.H, "Şunu belirtmek isterim ki askeri lise giriş sınavı soruları bana direkt verilmedi ancak bana ders çalıştırdıkları sırada gösterdikleri sorular, sınavdakilere birebir benziyordu. Bu nedenle yazılı sınavı hiç zorluk yaşamadan ilk 100'e girerek kazandım. Spor müsabakalarını da kazanarak Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne kayıt oldum" diye konuştu.

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda kendilerini nasıl saklayacakları konusunda bilgilendirme yapıldığını dile getiren H.H, "Bu saklama şekli abdest alırken ve namaz kılarken kimseye görünmeme, yasak yayınları bulundurmama, çevrede cemaatle ilgili konuşmama şeklindeydi. Söylediklerine göre maneviyatımı kuvvetlendiriyorlardı." dedi.

H.H, "Turgut" kod adlı hakkında yakalama kararı bulunan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl'ün Ankara'da yaklaşık 5 yıl "cemaat abiliği"ni yaptığını anlattı.

Çöl ile ayda ya da iki ayda bir herhangi bir iletişim aracı kullanmadan buluştuklarını, her buluşmada bir sonrakinin tarihini kararlaştırdıklarını dile getiren H.H, "17-25 Aralık döneminden sonra Çöl'ün isteğiyle deşifre olmamak amacıyla görüşme sıklığımız azaldı." ifadesini kullandı.

H.H, 14 Temmuz 2016 akşamı Muhterem Çöl'ün evinde kendisiyle görüşen bir "örgüt abisi"nin, "artık sürecin dayanılmaz boyutlara ulaştığını, cemaatle ilişkili kişilerin tespit edildiğini, bunların tamamının meslekten atılacağını ve yıllarca hapishanelerde yatırılacağını, bir şeyler yapılmazsa cemaat mensuplarının tamamen tasfiye edileceğini" anlattığını, bu kişinin "Fetullah Gülen'in talimatlarıyla yarın için önemli bir faaliyet olacak." diyerek duygu dolu konuşmalar yaptığını aktardı.

Bu konuşmalardan derinden etkilendiğini ve önemli bir faaliyet olacağını anladığını dile getiren H.H. bu kişinin verdiği 500 lirayla aldığı android işletim sistemli telefona 'Line' adlı bir program yüklendiğini, bundan sonra iletişimin buradan kurulacağının aktarıldığını söyledi.

FETÖ/PDY içinde görev yapan bazı askeri yetkilinin isimlerini de veren H.H, "15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan silahlı darbeye teşebbüs olayının emrini veren kişinin cemaat imamımız, büyüğümüz, liderimiz Fetullah Gülen olduğunu söyleyebilirim. Darbe teşebbüsü olayına karıştığım için büyük pişmanlık duymaktayım. Ben bu olayda insanların şehit olacağını düşünmemiştim. Bir şansım olsaydı kesinlikle darbe teşebbüsüne iştirak etmezdim." diye konuştu.