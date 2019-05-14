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Davete böyle cevap verdi: İftara sizdeyim, konum atın

Cumhur İttifakı İBB Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendini Twitter'dan iftara davet eden gençlere, 'Gençler iftara sizdeyim. Konum atın' şeklinde yanıt verdi

  • star.com.tr
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı projelerini sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşıyor.
 
Yıldırım'ın özellikle Öğrenci Akbil'i ile ilgili Twitter paylaşımı, gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Yıldırım paylaşımında, ''İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi.
 
 
''İFTARA SİZDEYİM, KONUM ATIN''
 
Yıldırım'ın paylaşımının altına yorum yazan Twitter kullanıcısı gençler Yıldırım'a, akbil indirim sözü için teşekkür ederek, ''Birgün bize iftara bekleriz.'' davetinde bulundu.
 
Bunun üzerine Yıldırım, davet paylaşımını alıntılayarak ''Gençler iftara sizdeyim. Konum atın'' dedi.
 

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