Davutpaşa patlaması davasında karar açıklandı
21 kişinin öldüğü Davutpaşa patlaması davasında 4 sanık 10 ile 20 ay arasında hapse çarptırıldı
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.
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