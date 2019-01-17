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Davutpaşa patlaması davasında karar açıklandı

21 kişinin öldüğü Davutpaşa patlaması davasında 4 sanık 10 ile 20 ay arasında hapse çarptırıldı

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Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

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