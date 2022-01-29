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DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:53
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DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak'ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

  • Demokratik Bölgeler Partisi
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