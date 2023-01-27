DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Bayındır hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK ve örgüt tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede yer alan gizli tanık Firar, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da bulunan DBP il binası KCK'nın kentteki karargahı olarak kullanılmaktadır. Binanın üst katında toplantı salonunda vatandaşların ve basının katıldığı normal toplantılar yapılır. Binanın bodrum katında ise sadece KCK üyelerinin ve çok güvenilen örgüt içerisinde söz sahibi olan 'kadro' örgüt mensuplarının katılabildiği gizli toplantılar yapılmaktadır."

Gizli tanık Ezel ise beyanlarında, "Bayındır, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim-Sen'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterirdi. PKK'ya halk desteği sağlamak, propaganda yapmak, halkı devlete karşı kinlendirmek için eğitim verirdi. KCK yapılanması ile Eğitim-Sen arasında köprü görevi görerek, ideolojik eğitimler veriyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Bayındır'ın terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda ve terör örgütü güdümünde yayın yapan internet siteleri ve basın yoluyla yapılan çağrılar neticesinde gerçekleştirilen birçok eylem, miting ve basın açıklamasına katıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin örgüte müzahir internet sitelerinde örgütsel değerlendirilebilecek röportaj verdiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, DBP Diyarbakır İl Başkanlığında yapılan aramalarda örgüte müzahir yayınlar bulunduğu, ele geçirilen dijital materyallerin içeriğinde birçok örgütsel ses ve video dosyasına ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, "Şüphelinin silahlı terör örgütü PKK'yla organik bağ kurduğu, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde hareket ettiği ve bu yapıya dahil olduğu, örgütsel etkinlik ve toplantılara katıldığı için üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- İSTENİLEN CEZA



İddianamede, Bayındır hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır merkezli 9 ilde 23 Aralık 2022'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun tutuklanmış, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.