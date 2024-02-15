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DBP Parti Meclis üyesi ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı

Adıyaman'da 2023 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde Yeşilsol Parti'den milletvekili adayı olan ve şu an DBP Parti Meclisi üyesi olan İzzet K., ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.

IHA15 Şubat 2024 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
DBP Parti Meclis üyesi ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi İzzet K'nın evine operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sağlık raporu alınarak, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İzzet K.'nın 2023 yılı milletvekilliği seçimlerinde Yeşilsol Parti'den 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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