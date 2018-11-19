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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Doğan D. katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasında bulunan mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanık Doğan D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve hükmen tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Sanığın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme sanık Doğan D'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

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