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DEAŞ'a para aktaran 16 kişi tutuklandı

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a maddi destek sağlayan ve para aktaran 16 kişi tutuklandı.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 18:22 - Güncelleme:
DEAŞ'a para aktaran 16 kişi tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Savcılık, DEAŞ örgütüne destek veren şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatmış, örgütü fonladıkları değerlendirilen 20 zanlının yakalanması için 17 Ekim'de kolluk kuvvetlerine yakalama talimatı vermişti. İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütü yanlısı 20 kuşkulunun yakalanması için 20 ev ve 7 işyerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 17 kişi 'şifreli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Para transferinde şüphelilerin izine rastlandı

Haklarında örgüte fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin TEM şubedeki sorguları bu sabah tamamlandı. İfade işlemlerinin ardında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin biri savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgüte aktarılan para transferinde izlerine rastlanan ve yine haklarında DEAŞ'a yönelik polisiye soruşturmalarda işlem yapılan başka kişilere birçok kez para transferi yaptıkları öğrenilen 16 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Fonlama yöntemleri Havala

Tutuklanarak cezaevine konulan kişilerin, örgüte para aktarımını "Havala" olarak bilinen illegal para transfer yöntemi üzerinden yaptıkları ortaya çıktı.

Diğer yandan, soruşturma çerçevesinde adreslerde bulunamayan DEAŞ yanlısı 3 firari kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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