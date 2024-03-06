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DEAŞ'e Kırşehir'de darbe! Sözde müfreze komutanı yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan sözde müfreze komutanı pişkinliği ile pes dedirtti.

IHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
DEAŞ'e Kırşehir'de darbe! Sözde müfreze komutanı yakalandı
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Kırşehir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği "Bozdoğan-7" operasyonunda ikametinde yakalanan S.W.H.H.'nin DEAŞ terör örgütünde sözde müfreze komutanı olarak görev yaptığı bildirildi. Şüphelinin ekipler tarafından emniyete götürülürken pişkin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, S.W.H.H. işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak'a gönderildi.

Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il genelinde yapılan operasyonların sürdüğünü ve Kırşehir'de 17 kişinin yakalandığını söyledi.

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