DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon yapıldı 24 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 5 Kasım'da 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik 5 Kasım'da Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirilmişti.