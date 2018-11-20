Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon yapıldı 24 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 5 Kasım'da 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik 5 Kasım'da Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA