DEAŞ'lı terörist, polise saldırmak için sosyal medyadan talimat almış

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Z.A.'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü´nde saldırı yapabileceği ihbarını aldı. Şüphelinin Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan evine baskın yapan ekipler Z.A.'yı gözaltına aldı. Sosyal medyada sahte bir hesap açtığı saptanan Z.A.'nın ayrıca Suriye´de bulunan DEAŞ'lı M.E.Ç. ile yazışmalarını belirledi. Yapılan yazışmalarda ise M.E.Ç.'nin Z.A.'dan polise bıçakla saldırı yapması istediği ortaya çıktı. Ayrıca Afganistan'a gitmek isteyen Z.A.'nın yol parası olmadığı için banka veya kuyumcu soymak istediği, bunları gerçekleştiremezse sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının caiz olup olmadığını sorduğu tespit edildi. M.E.Ç. ise Z.A.'ya kredi çekmenin caiz olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.