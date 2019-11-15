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DEAŞ’lı terörist ABD’ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı Yunanistan’ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ’lı teröristin, ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD´ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi. Bu arada Bakanlık, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, dün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra’ya, Alman uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin’e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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