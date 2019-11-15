DEAŞ’lı terörist ABD’ye gönderilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD´ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi. Bu arada Bakanlık, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, dün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra’ya, Alman uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin’e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.