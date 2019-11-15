DEAŞ’lı terörist ABD’ye gönderilecek
İçişleri Bakanlığı Yunanistan’ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ’lı teröristin, ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD´ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi. Bu arada Bakanlık, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, dün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra’ya, Alman uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin’e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
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