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'DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında 'Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar' ifadelerini kullandı.

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