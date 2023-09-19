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Define aramak için yol açıldığını gören savcılık soruşturma başlattı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde define aramak için iş makinesiyle köy yolundan orman arazisine doğru yol açıldığı ve çukur kazıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

AA19 Eylül 2023 Salı 15:43 - Güncelleme:
Define aramak için yol açıldığını gören savcılık soruşturma başlattı
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İlçeye bağlı Aksu Mahallesi kırsalında yoldan orman arazisine doğru ağaçlar kesilerek iş makinesiyle yaklaşık 150 metrelik yol açıldığını ve 10 metre derinliğinde de çukur kazıldığını gören mahalle sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Aksu Mahallesi Muhtarı Behrudar Çakır, AA muhabirine, mahallenin yüksek kesiminde iş makinesiyle ormana doğru birilerinin yol açtığını söyledi.

Rahatsızlığı dolayısıyla olay yerine ancak bir süre sonra gidebildiğini belirten Çakır, "Pazar günü bir arkadaşım bana 'Dağda kazı yapılmış' dedi. Kimin yaptığı da belli değil. Baktım ana yoldan makineyle yol yapmış ormana." dedi.

Çakır, yol açılan bölgede yerleşim bulunmadığına işaret ederek, "Kazı yapılan yer buradan yaklaşık 150 metre tepede, yerleşim yeri yok zaten, ormanın içerisi." diye konuştu.

Köy sakinlerinden bazılarının bölgede kazı yapıldığına ilişkin jandarmaya bilgi verdiğini anlatan Çakır, "Böylece jandarmanın da haberi oldu." ifadelerini kullandı.

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