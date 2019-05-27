Define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Aylıdere Yaylası'nda bulunan 2'nci derece sit alanı olan bölgede kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki metre derinliğinde çukur kazarak define aradıkları tespit edilen M.A.E., Y.Ş., E. K., Ü.C., O.K., V.Ö. ve K.D.'yi suçüstü gözaltına aldı. Kepçe ve kepçeyi getirdikleri TIR'a el koyulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.