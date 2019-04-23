Define için 2 yıldır kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Ak Sokak'ta Eratna Beyliği'nin kurucusu Aleaddin Eratna tarafından eşi ve Anadolu’nun ilk valisi Melike Suli Paşa Hatun adına 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese’nin yakınında bulunan müstakil bir evi T.A. ve E.Y. kiraladı. Evin girişine döşeme imalathanesi görüntüsü veren şahıslar, Eratna Devleti sultanlarına ait mezarları ortaya çıkarmak için 2 yıl önce yatak odasında kazıya başladı. Şahısların evin altını kazarak medrese altında define aradıkları bilgisi üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis, T.A. ve E.Y.'yi kazı yaptıkları sırada düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Tarihi medreseye girebilmek için 12 metrelik tünel kazdıkları belirlenen T.A. ve E.Y. emniyete götürüldü. Zanlıların ifadelerinde kümbetin altında üç adet mezar odası olduğunu, 20 metre kazı planladıklarını ve mezar odalarından define çıkarmak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.