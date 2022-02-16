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Değeri 100 bin TL! Kargo paketinde yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 100 bin TL değerinde reçeteye tabi 2 bin 758 adet hap ele geçirildi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.

IHA16 Şubat 2022 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:42
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kargo yoluyla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. harekete geçen ekipler tarafından Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda, kargo paketinde piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin 758 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.

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