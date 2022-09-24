Değeri 7 milyon TL! Bursa'da yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon, gece saatlerinde İnegöl girişinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak 9 milyon 450 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat A., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.