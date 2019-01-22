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Özbekistan'da bir mahzende 1 milyon dolarlık kıymetli eşyalar bulundu

Özbekistan’da, Romanov kraliyet ailesinden tartışmalı bir isim olan Nikolas Konstantinovich'e ait parçaları içeren ve en az bir milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

  • star.com.tr
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, değeri en az bir milyon dolar olan kıymetli eşyalar bulundu. Bir evin bodrumunda bulunan eşyaların, Romanov kraliyet ailesinden tartışmalı bir isme ait olduğu belirtildi.
 
Araştırmalar sonucu 1870 yılında inşa edilen evin, Bolşevik devrimi sırasında kaçan varlıklı, soylu kimselerce kullanıldığı ileri sürüldü. Evin mahzeninde madeni paralar, külçe altınlar, kitaplar, resim ve diğer bazı kıymetli eşyaların bulunduğu açıklandı.
 
Eşyaların bazıları, Özbekistan'da sürgündeyken bilimsel ve hayırseverlik faaliyetleri ile ülkenin tarihinde iz bırakmış olan Romanov kraliyet ailesinden Büyük Dük Nikolas Konstantinovich'in kişisel koleksiyonundan olabileceği belirtildi.
 
Büyük Dük Nikolas Konstantinovich kimdir?
 
Rusya'nın Büyük Dükü Nicholas Constantinovich (14 Şubat 1850 - 26 Ocak 1918), Büyük Dük Konstantin Nikolayevich'in ve Rusya'nın Büyük Düşesi Alexandra Iosifovna'nın ilk doğan oğluydu.
 
Büyüdüğünde yetenekli bir subay oldu. Ancak kadınlarla anılması ve çok rahat olan hayatı, onu zor durumda bıraktı.Ünlü Amerikalı Fanny Lear ile ilişkisi vardı. Bu ilişki esnasında annesine ait ikondan 2 elması çalınca, aileye ihanet etmiş sayıldı. Son tahlilde ''deli'' ilan edilerek evden çıkarılarak Rusya'nın uzak bölgelerine sürüldü.
 
Dönemin ''Güneydoğu Rus İmparatorluğu'' olarak bilinen Özbekistan'a sürülen Nicjolas, burada yaptığı bilimsel çalışmalarla iz bıraktı.
 
Nikolai 26 Ocak 1918'de zatüreden öldü. St. George Katedrali'ne (daha sonra Sovyet rejimi tarafından yıkıldı) gömüldü.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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