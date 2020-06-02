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Dehşet saçan taksi şoförünün araç kullanım belgesi iptal edildi

Faslı kadın yolcuyu geçtiğimiz Şubat ayında darp eden taksicinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sürücünün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”ni süresiz iptal etti.

IHA02 Haziran 2020 Salı 15:38 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:38
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Geçtiğimiz Şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli’nden İstanbul’a gelen Fas uyruklu kadın yolcuyu darp eden şoförün görüntüleri ortaya çıkmıştı. Beyoğlu’ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcuyu 22 TL’lik ücreti alabilmek için darp ettiği belirtilen şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına saniye saniye yansımıştı. Yaşanılan olayın görüntülerinin inceleyenmesinin ardından şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” süresiz iptal edildi. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

Yaşadığı şokun ardından polise ihbarda bulunun kadın yolcu, darp raporu alarak şoför hakkında şikayette bulunmuştu. Kısa sürede yakalanan şoföre, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılırken ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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