Dehşet! Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ç. (37) Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Zülfi Ç'yi (38) silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.

Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANKARA'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı eşinin bıçaklı saldırısında öldürülen kadın defnedildi.

İlçenin Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde dün tartıştığı kocası Yaşar Ç'nin (37) bıçaklayarak öldürdüğü Zülfi Ç. (38) için öğle vakti Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.

Biri kız 2 çocuğu olan kadın, kılınan cenaze namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.