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Dehşete düşüren olay! Lüks rezidansa ev bakmaya gitti, feci şekilde can verdi

İstanbul Bahçelievler'de ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15'inci kattan başına cam düşmesi sonucu 42 yaşındaki şahıs hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:00
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Olay, geçtiğimiz günlerde Yenibosna’da bulunan lüks rezidansta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker Soner Elveren(42) kiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15’inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren’in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren’in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

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