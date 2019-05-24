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Dehşeti yaşayan Sarar çiftinden kameralar önünde ilk açıklama

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir'deki evlerinde darbedilip gasp edilmeleriyle ile ilgili yaşadıkları dehşet dakikalarını anlattı.

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İşte Sarar çiftinin yaptığı o açıklamalardan satır başları:
 
ZEHRA SARAR:
 
Kötü bir gece geçirdik. Allah kimseye vermesin. Elimi arkadan bağladılar. Onlar gittikten sonra ellerimi arkadan çıkardım. Makas ile bağları kestik. Elimi kolumu bağlayan kocam diye tanıttığı sevgilisiymiş.
 
CEMALETTİN SARAR:
 
Mücadele ettik. Zehra Hanım olmasaydı başka bir kadın olsaydı ellerini çıkartamazdı. Elleri çok ince çünkü.
 
Kasayı alıp götürdüler. 1 milyon Euro dolar diyor. Dedik ki hepsi fabrikada. Kasada ne varsa al git dedik. Kasada vardı dolar Euro. Zehra hanımın ziynetleri vardı. Hepsini alıp gittiler.
 
Karı koca çalışmışlardı 2 yıl önce 2 ay kadar. Kocası da bağ evinde çalışıyordu.
 
ZEHRA SARAR:
 
Öleceğim aklıma gelirdi böyle bir şey yaşayacağımız aklıma gelmezdi. Çünkü burada çok güvende olduğumuzu düşünüyordum.
 
Psikolojik olarak baya bir yıprandık. O an aklıma geldiğinde bütün tüylerin diken diken oluyor. Korkuyorum yukarı çıkmaya.
 
Güvenlik önlemlerini artıracağız artık bundan sonra. Ne kamera var ne alarm var... İki tane bekçi var. Adam oradan kendine kapı açmış.
 
Çalınan eşyalarımızın hepsi çok özeldi benim için. Demirel’in hediye ettiği bir saat vardı.
 
CEMALETTİN SARAR:
 
Devletimiz bilhassa bu işin üzerine eğildiler. Başarıyla yakaladılar. İnşallah başka arkadaşlarımıza kimsenin başına gelmesin.
 
Yabancı çalıştıran arkadaşlarıma şunu tavsiye diyorum. Emniyete haber vermeden yabancı uyruklu insan almasınlar. Yabancı çalıştırmak gayet iyi ama böyle şeyle olunca insanları katleden birileri, dahi oldu.
 
Devlet büyüklerimizin hepsi aradılar sağ olsunlar.
 
Allah bizi korudu. Yalnız ben karşı gelmedim. Eşim karşı geldi. Onu darp ettiler. Benim de üzerime çıkıp çiğnediler.

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