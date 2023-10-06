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Güncel

Delege avında son perde! CHP'li Karabat'ın yanından ayırmadığı çantayla ilgili çarpıcı iddia

CHP Genel Başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun parayla delege satın alma yarışına girdikleri iddiası sonrası 'Değişimcilerin' destekçisi birçok milletvekili farklı illerde görevlendirilerek il kongrelerinde resmen delege avına çıktı. CHP Erzurum Kongresinde İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın elindeki çantayı bir an olsun yanından ayırmaması parayla delege satın alma iddialarını destekledi.

Sabah6 Ekim 2023 Cuma 08:37 - Güncelleme:
Delege avında son perde! CHP'li Karabat'ın yanından ayırmadığı çantayla ilgili çarpıcı iddia
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İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Kongresinde yanından ayırmadığı çanta merak konusu oldu. CHP'li isimler bu görüntünün parayla delege satın alma şüphelerini destekler nitelikte olduğunu belirtti.

BENİ ATEŞE ATTINIZ

8 Ekim'de düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi Olağanüstü Kurultayın bir provası olarak görülüyor. Değişimciler ile Genel Merkezciler arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik'in kardeşiyle birlikte "eşcinsel dostu" bar işlettiği haberinin değişimciler içinde ki birçok isim tarafından da tartışma konusu olduğu öğrenildi. Bu haber sonrası Çelik'in Ekrem İmamoğlu'na "Benim böyle bir düşüncem yoktu. Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olmak istiyordum. Beni ateşe attınız" dediği bilgisi edinildi.

İMAMOĞLU ADALET İÇİN MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLESEDE...

İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün delegelerle yaptığı toplantıda Özgür Çelik'in hak-hukuk-adalet için mücadele ettiğini söylediği ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü" yaptığı dönemde Çelik'in motoruyla Avrupa turunda olduğu ortaya çıktı.

CHP'li bazı isimler, Çelik'in "Adalet Yürüyüşü" yapıldığı dönemde hiçbir etkinliğe katılmadığını, sürekli olarak seyahat ettiğini belirtti. Diğer taraftan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ağırman'ın toplantılarda "Akpolat'a benim üzerimden komplo kuruluyor" dediği bilgisi edinildi. Ağırman'ın da değişimcilere destek verdiği, bu kapsamda hem kapı kapı dolaşıp hem de delegelerde yaptığı toplantılar da Özgür Çelik için oy istediği öğrenildi.

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