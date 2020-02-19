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CHP'nin matbu imza mağduru konuştu: İş alamazsınız diye delegeleri tehdit ettiler

Mersin'de olaylı kongreden sonra adaylığı engellenen Alptekin Eser süreci anlattı: Kendi delegeleri için ‘sahte', ‘mükerrer' dediler. Bazı delegeleri ‘Size iş yaptırmayız' diyerek tehdit ettiler. Divan Başkanı Engin Özkoç'un ‘Hangi adaya destek veriyorsun' demesi baskı değil midir?

19 Şubat 2020 Çarşamba08:47 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:50

CHP’nin Türkiye genelinde yaptığı tek adaylı il kongrelerinin tartışmaları devam ediyor. Alptekin Eser, Mersin’deki seçimde kongreye saatler kala delegelerin imzalarını geri çekmesiyle seçime giremedi. Eser, adaylığının engellemesiyle ilgili olarak Akşam’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eser’in o açıklamaları:

160 İMZA TOPLADIK

“160’a yakın imza topladık. 60 imza yeterliyken bu sayının üzerine çıktık. Kongreye saatler kala olay tersine dönmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir’in kopyası yaşanıyordu. Divan Başkanı aday olmamızı engellemek için her şeyi yaptı. Divan Başkanı Engin Özkoç’la mücadele ederken sahneye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer çıktı. Delegelere veya yakınlarına belediyede iş vaadinde bulunmuş. Çoğu delege imzaları çekti. İş beklentisi olmayanlara da iş yaptırmama tehdidinde bulunulmuş. Madem tek adaylı kongreler olacaktı delege seçimlerinde neyin kavgasını yaptık.”

SEYİT TORUN’A ŞOK

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Ordu’da destek verdiği aday seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu’nun en yakınlarından olan Torun’un desteklediği Osman Güngör seçimi kaybederken, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in destek verdiği Atila Şahin il başkanlığı seçimini kazandı. Öte yandan İstanbul’da CHP Olağan İl Kongresi’ni ilçe seçim kuruluna şikayet eden partili Ali Alagöz, İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 

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