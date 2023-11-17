Delegelerin nasıl saf değiştirdiği ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayı ardından parti "rüşvet" ve "delege transferleri" iddialarıyla çalkalanıyor. Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden "Konuşursam altında kalırsınız" diyerek paylaşım yapan, daha sonra bu paylaşımı silen CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın, "değişimcilerden", delege transferi karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.

İddiaya göre, delege avında Ağrı ve Iğdır'ı yönettiği belirtilen Çakır'a değişimciler tarafından "Seni Gençlik Kolları Genel Başkanı yapacağız" sözü verildiği, kendisine lüks bir araba alındığı öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre, Değişim borsasından "emeklerinin karşılığı" olarak 1 milyon lira üzerinden anlaşan Çakır'a, verilen sözlere rağmen 200 bin lira ödendiği, anlaşmazlığın da bu yüzden ortaya çıktığı öğrenildi.

HODRİ MEYDAN

Tüm bu gelişmelerin ardından Çakır, "Dün söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Beni kimler görevlendirmiş, kimler o kulis masalarına oturtmuş, yanımda fotoğraf vermiş parti yetkilileri yüreğiniz varsa çıkın benim söylediklerimi yalanlayın. Algılarınızla benim iddialarımı bastıramazsınız. Ben açık net isim veriyorum, isim verdiklerim açıklama yapmak zorunda. Hodri meydan" paylaşımında bulundu.

"ŞABAN SEVİNÇ'E KULİS BİLGİLERİNİ BİZ GÖNDERİYORDUK"

Erkan Çakır, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunurken, dün de sosyal medyada katıldığı bir yayında, "Şaban Sevinç'e bütün kulis bilgilerini Eski bir Genel Başkan Yardımcısı aracılığıyla bizler gönderiyorduk. Kurultay sürecinde zaman zaman yanlış bilgilerde verdik ters algı oluşturmak için" ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç'in sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşımı silmesi bu söylemi doğrular nitelikte. Sevinç'in diğer haber kaynağının CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel olduğu, hediyelerle devşirilen delegelerin sayısı Adıgüzel'in Sevinç'e ilettiği iddia edildi.

İddialar karşısında genel merkezin suskunluğu ise sürüyor.

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