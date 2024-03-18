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DEM Parti etkinliğine terör operasyonu! Diyarbakır'da skandal provokasyon

Diyarbakır'da DEM Parti'nin açık hava toplantısında 3 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen toplantıda yasa dışı sloganların atıldığı ve terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
DEM Parti etkinliğine terör operasyonu! Diyarbakır'da skandal provokasyon
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) organizasyonunda düzenlenen açık hava toplantısında, üzerinde havai fişek tespit edilen bir kişinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

DEM PARTİ ORGANİZE ETTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sanayi Mahallesi'ndeki miting alanında DEM Parti'nin organizasyonunda 12.00-16.00 saatlerinde açık hava toplantısı düzenlendiği bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI

Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında, arama noktasında üzerinde havai fişek tespit edilen 18 yaşından küçük A.A'nın 6136 sayılı Kanun'a (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) muhalefet suçundan, miting alanında yasa dışı slogan atan 18 yaşından küçük H.A. ile R.S'nin ise terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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