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  • CHP'de 'DEM Parti' krizi büyüyor! İmamoğlu, Burcu Köksal'ı açıkça tehdit etti
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CHP'de 'DEM Parti' krizi büyüyor! İmamoğlu, Burcu Köksal'ı açıkça tehdit etti

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' sözleri CHP'de krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerin 'sürçülisan' olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal 'Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum' ifadelerini kullandı. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak' diyerek Burcu Köksal'a kapıyı gösterdi.

7 Mart 2024 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
CHP'de 'DEM Parti' krizi büyüyor! İmamoğlu, Burcu Köksal'ı açıkça tehdit etti
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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'SÜRÇÜ LİSAN' DEDİ

CHP Genel Merkezi Özgür Özel ise Köksal'ın sözlerini "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" ifadeleriyle düzeltti.

KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA: DİLİM SÜRÇMEDİ

TV100'den Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal konuşmasında herhangi bir dil sürçmesi olmadığını söyledi. Köksal ile telefon görüşmesini anlatan Yarkadaş "Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partililere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok, biz insan ayırt etmeyiz kardeşim" ifadelerini kullandı.

  • Burcu Köksal
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