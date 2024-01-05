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DEM Parti'den ortağı CHP'ye 'adımızı nasıl zikretmezsin' ayarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan 'Can Atalay' tartışmalarını fırsat bilerek TBMM'yi 'olağanüstü toplantıya' çağırdı. Özel, toplantı için imza atan partiler arasında ittifak ortağı DEM Parti'yi pas geçince ayarı yedi.

5 Ocak 2024 Cuma 08:15 - Güncelleme:
DEM Parti'den ortağı CHP'ye 'adımızı nasıl zikretmezsin' ayarı
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Yargıtay, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği 'hak ihlali' hükmüne uymama kararı aldı. AYM'nin yetkisini de aştığı belirtilen kararda, "Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı" ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları fırsat bilerek Ankara'da 'anayasa mitingi' düzenleyeceklerini duyurup, "TBMM'yi kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimine karşı olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

CHP'YE 'ADIMIZI NASIL ZİKRETMEZSİN' AYARI: SEHVEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Özel, toplantı için imza atan partiler arasında ittifak ortağı DEM Parti'yi (HDP) pas geçince ayarı yedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Özel'in çağrıya imza atan partileri sayarken partimizi zikretmemesinin sehven olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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