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  • DEM Partili Belediye Başkanı istifa etti: Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılan müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil
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DEM Partili Belediye Başkanı istifa etti: Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılan müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil

Şanlıurfa'nın DEM Partili Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini belirten Begit, 'Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı.' dedi.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
DEM Partili Belediye Başkanı istifa etti: Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterine yapılan müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değil
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31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

"BELEDİYEYİ DIŞARIDAN YÖNETMEK İSTİYORLAR"

Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini belirten Begit, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz" diye konuştu.

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