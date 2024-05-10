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  • DEM Partili vekil Türk isminden rahatsız olmuştu... O hemşire yaşadıklarını anlattı: Irkçı davrandığı için tepki gösterdim
Güncel

DEM Partili vekil Türk isminden rahatsız olmuştu... O hemşire yaşadıklarını anlattı: Irkçı davrandığı için tepki gösterdim

DEM Parti Mersin vekili Perihan Koca'nın İzmir'de eski bir Türk ismine sahip kadın hemşireye ırkçı tavırlarda bulunup, tehdit ettiği iddia edilmişti. Hakaret, tehdit ve ırkçılığa maruz kalan o hemşire yaşadıklarını anlattı. Hemşire, 'Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor' dedi.

Sabah10 Mayıs 2024 Cuma 15:01 - Güncelleme:
DEM Partili vekil Türk isminden rahatsız olmuştu... O hemşire yaşadıklarını anlattı: Irkçı davrandığı için tepki gösterdim
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İzmir'deki bir özel hastanede önceki gün DEM Milletvekili Perihan Koca ile hemşire arasında bir gerginlik yaşandı. DEM Milletvekili Koca'nın kadın hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için hastane odasından kovduğu ve daha sonra hastane müdürüne gidip hemşirenin kovulmasını istediği öne sürüldü.

DEM Partili vekil, Türk isminden rahatsız oldu

İddiaya göre, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye 'anne' diye hitap ettiği bir yakınını tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastayla ilgilenirken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu.

İDDİALARI REDDETTİ

DEM Partili Perihan Koca, bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada reddederken, hastaneye giriş kaydının olmadığını, annesini 2016'da kaybettiğini söyledi.

HEMŞİRE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sabah'ta yer alan haber göre, ismini vermek istemeyen o hemşire, "Göğüs ağrısı şikayetiyle 70 yaşlarındaki bir kadının 6 Mayıs'ta hastaneye girişi yapıldı. Sonradan milletvekili olduğunu öğrendiğim Perihan hanım yaşlı kadına 'Anne' diye hitap ediyordu. Ben de annesi olduğunu düşündüm. Hastanın tansiyonunu ölçerken bana 'hanımefendi elinizdekini bırakın, gidin' dedi. Ben de 'istemiyor' demek ki diyerek odadan ayrıldım. Sonra diğer çalışanlar Perihan hanımın yanına giderek nedenini sordu. 'Faşist olduğu için istemiyorum' demiş. 'Neden böyle düşündünüz?' diye sorduklarında ise 'isminden dolayı' demiş" diye konuştu.

"O BARBAR AİLELERİN ÇOCUKLARI SİZİ KORUYOR"

Olayın tüm detaylarıyla anlatan hemşire, "Daha sonra hastanedeyken ikimiz arasında ters bakışmalar oldu. Hastaneden çıkışta da 'barbar ailelerin barbar çocuklarını burada tutmayın' dedi. Ben de dayanamadım 'o barbar ailelerin çocukları sizi koruyor' dedim. Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor" dedi.

  • ırkçılık
  • hakaret
  • tehdit

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