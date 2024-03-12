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DEM Parti'nin ortağı CHP'de Esenyurt krizi yeniden alevlendi: Gönül kırgınlıkları var

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ortaklık kurduğu CHP'de Esenyurt krizi yeniden alevlendi. CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in vatandaştan destek görmediğini söyleyen CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 'Bugün mevcut Esenyurt'taki adayı CHP'liler arasında çok sempatiyle karşılanmadı. Maalesef oradaki CHP'lilerin bu adaya karşı gönül kırgınlıkları var.' dedi.

12 Mart 2024 Salı 14:06 - Güncelleme:
DEM Parti'nin ortağı CHP'de Esenyurt krizi yeniden alevlendi: Gönül kırgınlıkları var
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CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. Esenyurt'ta Ahmet Özer'in aday gösterilmesi CHP'de yeni krizin kapısını araladı.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, TV100'de katıldığı programda Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in kitaplarıyla da ayrımcı bir Kürt siyaseti istediğini belirterek, "Maalesef oradaki CHP'lilerin bu adaya karşı gönül kırgınlıkları var." dedi.

Fotoğraftaki: Bülent Kerimoğlu

"CHP'LİLER ARASINDA SEMPATİYLE KARŞILANMADI"

Bülent Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkan Adayı kitaplarıyla da ayrımcı bir Kürt siyaseti istediğini biliyoruz. Bugün mevcut Esenyurt'taki adayı CHP'liler arasında çok sempatiyle karşılanmadı. Maalesef oradaki CHP'lilerin bu adaya karşı gönül kırgınlıkları var. Bana sordunuz, ben gördüğümü söylüyorum. Seçmen CHP'nin adayının bir CHP'li olmaktan ziyade daha çok DEM partinin ilke ve prensiplerini benimsemiş bir aday olarak görüyor.

Fotoğraftaki: Ahmet Özer

"GÖNÜL KIRGINLIĞI VAR"

Seçmenin bu adaya karşı mesafesi olduğunu söyleyen CHP'li Kerimoğlu, "Bu seçim kazanmak için CHP tarafından bir avantaj mıdır? CHP'nin desteğini alabilir mi? Bunu sandıkta göreceğiz. Ben gittim gördüm. Orta Anadolu Türkmen Alevilerinin gönül kırgınlığı var orada. Esenyurt'ta çok sayıda, 1987'de Bulgaristan'da yaşanan o baskıdan dolayı gelen soydaşlarımız yaşar. Kıraç bölgesinde çok yoğundu. Geçmişte CHP'ye çok kolaylıkla oy veriyordu. Bu adaya karşı bir mesafeleri var." ifadelerini kullandı.

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