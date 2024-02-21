DEM ve CHP'nin ''İttifak'' oyunu son dakikaya kadar sürdü!

Türkiye, Genel Seçimler'de ortaya konan kirli ittifaklara 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi de bir kez daha tanık oldu. Yerel Seçimler için aday listeleri saat 17.00 itibarıyla İl Seçim Kurullarına teslim edildi.

"DEM PARTİ ADAY LİSTESİ" MUAMMASI!

Aday listeleri teslim edilirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den yine gündemi meşgul eden bir hamle gerçekleşti. DEM Parti'nin İstanbul'daki aday listelerini İl Seçim Kurulu'na son dakikalarda teslim etmesi "Başvurular kabul edilmedi mi?" sorularını da beraberinde getirdi. DEM Parti'nin CHP ile ittifakında yeni bir koz olarak da bu sürecin yaşanmasına neden olduğu düşünüldü.

Öte yandan YSK'dan gelen son açıklamada DEM Parti'nin aday listelerinin saat 16.55'te teslim edildiği ve onaylandığı açıklandı.

SON DAKİKAYA KADAR 'KİRLİ' PAZARLIK!

DEM Parti ve CHP arasındaki pazarlık da son dakikaya kadar sürdü. Bu süreçte DEM Parti istediğini aldı ve CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta adayını geri çekmesini sağladı.

İki parti arasında bir süredir yürütülen "kent uzlaşısı" kapsamındaki görüşmeler sonucunda CHP, İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarını değiştirdi. Esenyurt'ta Ali Gökmen'in, Güngören'de ise Temel Akkoçlar'ın adaylığı geri çekildi. Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer yeni aday olurken, Güngören'de Yüksel Yalçın aday olarak duyuruldu.

CHP'NİN DEM DESTEKLİ ADAYI: DEVLET KURMAK KÜRTLERİN HAKKI

DEM destekli CHP adayı Ahmet Özer'in, yakın zamanda söylediği sözler de tekrar gündem oldu. Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır" ifadesini kullanmıştı. Özer, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat'ta uzlaşıyı kamuoyuna duyurmuş, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlendi" demişti.

KARASU'DAN "İTTİFAKA DEVAM" TALİMATI

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.