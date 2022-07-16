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''Demir Yumruk'' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Demir Yumruk' operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarını Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) servis edenlerin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Demir Yumruk" operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarının, bazı avukat ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiği, firari FETÖ üyelerinin yayınladıkları "gerçeği yansıtmayan" video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdiği, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

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