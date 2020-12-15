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Demir'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni açıklama: Yerli sanayi belki daha hızlı gelişecek

ABD'nin yaptırım kararını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.' dedi. Demir ayrıca 'Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek. Belki daha hızlı gelişecek. Bir anlamda uyarı olacak.' ifadelerini kullandı.

DHA15 Aralık 2020 Salı 11:19 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 12:02
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM'de basın mensuplarının, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin sorusunu cevapladı. Demir, bu kararın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğine dikkat çekerek, "Bir müttefik ilişkisi var aramızda. NATO müttefikiyiz. Kendilerinin de belirttiği gibi; başka ortamlarda birçok alanda Türkiye ile işbirliği var; devam etmesini onlar da bekliyor, biz de bekliyoruz. Bu biraz kendi içinde kalması gereken bir olay. Bunun da bence ilişkileri çok etkilememesini bekliyoruz. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı gelişecek, bir anlamda uyarı olacak" ifadelerini kullandı.

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