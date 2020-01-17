17.01.2020 16:51 - Güncelleme: 17.01.2020 16:51

Partisinin teşkilatıyla buluşmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı ziyaret etti. Ziyarette görevine yeni atanan İl Başkanı Hızlı’ya başarılar dileyen Kandemir, Manisa’daki teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından il yöneticileri ve partililerle toplantı salonunda bir araya gelen Kandemir, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geceli gündüzlü çalışıp gayret ederek, önümüzdeki 4 yılda daha güzel bir Türkiye inşa etmek arzusunda olduklarını vurgulayan Kandemir, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

“DEMİRTAŞ’IN YAZDIĞI TİYATROYU ALLAH’A HAMDOLSUN BU MİLLET BİRLİĞİ BERABERLİĞİYLE BOZDU”



Terörden yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirerek, çukur eylemlerini hatırlatan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Çukurlar kazdılar. Zannettiler ki ‘bir takım cahillerin ellerine silah tutuştururuz ve oralarda özerk yönetimler ilan ettirir, bu milletin hayallerini gömeriz çukurlara’ ama o teröristlerin kendileri gömüldüler. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız itibar etmedi bunlara. Allah razı olsun birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettik. O teröristler Türkiye’nin geleceğini değil, kendilerini buldular o çukurlarda. Sonra yetmedi. Hatırlayın, şimdi hani CHP’nin genel başkanının eşi ve diğer önde gelen siyasilerin eşleri bir araya gelip bir tiyatro izliyorlar ya Selahattin Demirtaş denilen HDP’nin o günkü eş genel başkanı bir tiyatro yazmıştı Türkiye için. Neydi o tiyatro, ülkeyi karıştıracaklardı, ülkenin iç huzurunu bozacaklardı ve oradan bize kabus yaşatacaklardı. 6-7 Ekim olaylarında yüzlerce Kürt kardeşimizi katlettiler. Kurban bayramıydı hatırlayın, kurban eti toplayan gencecik bir çocuğu döve döve öldürdüler, yetmedi hınçlarını alamadılar balkondan attılar. O gün sokağa inin, çağrısı yapan Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu” dedi.