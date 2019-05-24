‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda’ sona gelindi 

Başkan Erdoğan’ın, 27 Mayıs’ta Yassıada’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Büyük bir değişim geçiren Yassıada’da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.