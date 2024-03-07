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Denetim noktasından kaçan araç apartman boşluğuna düştü

Üsküdar'da, ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayarak sokakta geri manevra ile kaçmaya çalıştığı sırada apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüye trafik cezası uygulandı.

DHA7 Mart 2024 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Denetim noktasından kaçan araç apartman boşluğuna düştü
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Olay, saat 23.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Piri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü polisin denetim noktasını fark ederek otomobiliyle sokakta geri manevra ile uzaklaşmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü bu sırada apartman boşluğuna düştü. Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Apartman boşluğuna düşen otomobil, bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinden kaldırıldı.

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