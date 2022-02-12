Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi KKTC'de sona erdi

12 Şubat 2022 Cumartesi 16:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:53

"100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" kapsamında düzenlenen atölyenin açılış programı, Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) yapıldı. Tanışma etkinlikleri ve tanışma yemeğinin ardından KKTC'den projeye katılan öğrenciler sergiyi gezdiler.



Atölye çalışmaları 11 Şubat'a kadar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmelerine olanak sağlanması için Lefke Avrupa Üniversitesinde kurulan "Cezeri-Lab" ve üniversitenin diğer laboratuvarlarında devam etti.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİLİMLE YOLCULUK

El-Cezeri'nin mühendislik çalışmalarından el-Kindi'nin tariflerine uzanan bir çok uygulamalı eğitim; tarih, medeniyet, bilim ve teknoloji ekseninde bir arada sunuldu. Modern endüstriyel tasarım tekniklerini öğrenen gençler, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazını kullanarak el-Cezeri'nin dört sürgülü kapı kilidi modelini yeniden yorumlayarak üretme fırsatı buldu.

Kimya alanında öğrencilere, el-Kindî'nin, Câbir b. Hayyân'ın ve er-Râzî'nin bilime ve insanlığa olan katkıları hakkında bilgiler verildi. Ardından öğrencilerle birlikte kimya laboratuvarında geleneksel ve modern teknikleri karşılaştırarak kağıt, mürekkep ve sabun üretimi gerçekleştirildi.

İbn-i Heysem Atölyesi'nde; Heysem'in fizik, matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarına değinildikten sonra mancınık yapım atölyesi ile fizik kuralları test edildi. Zamanın, stratejinin ve mühendislik hesaplamaların kullanılarak üretildiği prototipler ile yarışmalar düzenlendi.

Proje kapsamında el-Kindi'den Cabir b. Hayyan'a, er-Razi'den el-Cezeri'ye kadar önemli şahsiyetlerin bilime ve insanlığa olan katkılarını yaşayarak öğreten bir eğitim programı ilk kez uygulanmış oldu.

BİLİM TARİHİNİN EĞLENCELİ DÜNYASINA YOLCULUK

Lefke'de yapılan kapanış törenine TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akın Cerrahoğlu, Üniversite öğretim üyeleri, projede görev alan eğitim kadrosu, Damla Derneği Gönüllüleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk proje ile ilgili detaylı bilgilendirme yaparak keyifli bir program olduğunu ve bilimin eğlenceli dünyasına yolculuk yaptıklarını ifade etti. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akın Cerrahoğlu, projeyi çok beğendiğini ve bu çalışma için üniversitelerinin tercih edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Projede emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. STEM eğitim programıyla Bilim Tarihinin öğretildiği bu projenin çok özgün bir çalışma olarak önemine değinen Tekçam, yeni bir modelin başarıyla bu projede uygulandığını söyledi. Bu güzel eğitimi gençlerimizin Teknofest'e proje hazırlayarak taçlandırmalarını beklediğini ifade etti.

TİKA tarafından yapılan Cezeri Laboratuvarında hediye takdimlerinin ardından sertifika törenine geçildi. Kapanışın burukluğu ise gelecek atölyelerin heyecanı ile unutuldu.